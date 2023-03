Auto loopt forse schade op bij brand in Breda

Politie verbaast zich over opgepakte inbrekers in Breda: verdachten zijn pubers (14 en 15 jaar)

BREDA - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee inbrekers aangehouden in Breda. Zij werden op heterdaad betrapt na een melding vanuit winkelcentrum Hoge Vucht. De politie verbaasde zich over de leeftijd van het duo.