Auto's botsen op kruising in Breda

Lifestyle­win­kel LOYA opent in Breda: ‘Niet een laagje groen maar helemaal duurzaam’

BREDA - Niet een beetje ‘groen’, maar helemaal. Zelfs de inrichting, inclusief de wanden en de lampen, is duurzaam. LOYA is de naam van de volledig duurzame lifestyle winkel die vandaag opent in de Bredase Wilhelminastraat.

30 augustus