Automobilist botst op achteruitrijdende vrachtwagen in Teteringen

Tof: op deze plek in Breda komt een vintage pop-up store

Vintage shoppen: je kunt er bijna niet meer omheen. Het is een stuk goedkoper dan alles nieuw kopen en het is nog duurzaam ook. Dat is voor ondernemers Niels en Joost een goede reden om een vintage pop-up te starten in Breda.