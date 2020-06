Automobilist crasht met uit Tilburg gestolen auto na ‘behoorlijk gevaarlijke’ ontsnappingspoging aan politie

Marian Slowinski (1919-2020), oudste Poolse bevrijder van Breda, overleden: ‘U bent een van ons’

12:07 BREDA – Amper een dag voor het Maczek Memorial Breda officieel wordt geopend, is in Polen op de gezegende leeftijd van 101 jaar Marian Slowinksi overleden. Het is al de derde bevrijder van Breda die in de laatste vier weken is overleden.