Automobilist met vuurwapens in auto slaat op de vlucht en crasht tegen vrachtwagen op A27 bij Breda

De crash gebeurde rond 21.30 uur, in de zuidelijke richting van de A27. Iemand maakte een melding van een auto met meerdere vuurwapens, waarna de de politie op zoek ging naar het voertuig. De wagen had al met hoge snelheid over de A58, A16 en A59 gereden. Agenten wisten waar de auto was en reden deze achterna. Op de A27 bij Breda ging het mis. Daar botste de betreffende auto tegen de vangrail en daarna tegen een vrachtwagen. Het voertuig kwam na de klap tot stilstand.

De bestuurder is aangehouden, volgens de politie ging dat ‘niet zonder slag of stoot’ omdat de 29-jarige man uit Sint Willebrord zich verzette. Agenten hebben daarom een taser gebruikt. Later werden drie vuurwapens, vermoedelijk luchtbuksen, en een mes gevonden. Een deel van de weg werd afgesloten voor het overige verkeer.

De verdachte is na de arrestatie eerst in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Een arts heeft een bloedtest afgenomen om te controleren of de bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen was. De uitslag van dat onderzoek is nog niet bekend. Na het ziekenhuisbezoek is de man in de cel gezet. Het onderzoek gaat ook zaterdag door.