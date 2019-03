Automobilisten blijven ongedeerd bij botsing in Chaam

En Route Wandelen: geocachen in natuurge­bied Pannenhoef

12:59 RIJSBERGEN - Zoeken naar een 'schat' aan de hand van gps-coördinaten ofwel geocachen. Doe je het goed, dan vind je de cache: een trommeltje of iets dergelijks, met logboek en prullaria die andere geocachers erin hebben gestopt. Het is dubbel genieten, want veel routes voeren je door prachtige natuurgebieden.