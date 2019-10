Avans blijft de beste grote hogeschool, maar kritiek op korte opleidingen

BREDA - Voor achtste keer in tien jaar tijd is Avans Hogeschool door de Keuzegids hbo verkozen tot de beste grote hbo-instelling van Nederland. De gids is wel heel kritisch over de verkorte trajecten van de Brabantse hogeschool.

Avans, met vestigingen in Breda, Den Bosch en Tilburg, staat nu al jaren onafgebroken op de eerste plaats. De onderzoekers zijn vooral te spreken over de kleinschaligheid, ondanks dat de hogeschool 30.000 studenten telt. Avans is onderverdeeld in 21 academies. ‘De hoge mate van zelfstandigheid van deze academies werkt goede kwaliteit in de hand’, aldus de gids, die woensdag is verschenen.

In de top drie staan verder Hogeschool Windesheim (Zwolle) en NHL Stenden (diverse vestigingen in Noord-Nederland). Fontys, de andere grote algemene hogeschool in Brabant, staat op de vijfde plaats. Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam delen de elfde en laatste plaats in de ranking.

Verkorte opleiding

Waar Avans is uitstekend scoort met zijn hbo-opleidingen, komen de 2-jarige associate degrees (ad) veel slechter uit de bus. Deze trajecten zijn vooral bedoeld voor mbo’ers die na hun opleiding door willen studeren, maar die een 4-jarige hbo-bacheloropleiding te lang vinden. Voor het eerst heeft de Keuzegids hbo ook naar de kwaliteit van de ad-opleidingen gekeken. Die van Avans bungelen onderaan. Het is vooral ad-bedrijfskunde van Avans die het slecht doet.

Goede studiekeuze

De Keuzegids HBO verschijnt elk jaar om studenten te helpen bij een goede studiekeuze. In de gids staan per instituut de sterke en zwakke opleidingen genoemd. Daarbij is onder meer gekeken naar het aantal studenten dat de opleiding binnen vijf jaar afrondt en in hoeverre het voor studenten haalbaar is om alle lesstof binnen de bepaalde tijd te doorlopen.