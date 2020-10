Avans Hogeschool: ‘Flexibel studeren heeft de toekomst’

Quote Bij de samenwer­king tussen studenten van verschil­len­de opleiding komt enorm veel creativi­teit los Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool De route van een opleiding staat nu vaak vast. Dat past niet bij een wereld waarin de veranderingen elkaar razendsnel opvolgen, vinden ze bij Avans Hogeschool. Daarom gaat het onderwijs er de komende vijf jaar rigoureus op de schop. Opleidingen worden opgedeeld in losse modules, zodat studenten makkelijker blokken van andere studies kunnen inpassen in hun leerroute. Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur: ,,Flexibel studeren heeft de toekomst.”

Naast meer ruimte voor studeren op maat, gaan Avans-studenten onderling nog meer samenwerken. Nu al buigen studenten van verschillende opleidingen zich soms over vraagstukken vanuit het bedrijfsleven. Rüpp: ,,Denk aan studenten van de Kunstacademie die samenwerken met studenten van Bedrijfseconomie en labonderzoek. We noemen dat interdisciplinariteit. Daar komt enorm veel creativiteit bij los, studenten hebben daar lol in. De uitkomsten zijn vaak verrassend, geregeld bieden ze bedrijven een stap in de goede richting.”

Competenties

Die samenwerking tussen studenten past volgens Rüpp goed bij de complexe wereld waarin wij nu leven. Hoger onderwijs biedt theorie (colleges) en ervaring (stage/onderzoek), maar is daarnaast volgens hem ook grondlegger van competenties: ,,Samenwerken, reflecteren, kritisch denken, analyseren; het zijn kwaliteiten die je nodig hebt als je aan het werk gaat. Juist die kwaliteiten ontwikkelen studenten door met elkaar vraagstukken op te lossen of onderzoek te doen.”

Volledig scherm Paul Rüpp, voorzitter College van Bestuur bij Avans Hogeschool, vindt dat het hoger onderwijs onder meer als taak heeft studenten belangrijke competenties bij te brengen als samenwerken, kritisch denken en reflecteren. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Ook weerbaarheid en flexibiliteit zijn belangrijke eigenschappen, benadrukt Rüpp. ,,We moeten uit die koker, waar opleidingen nu vaak in zitten. De oogkleppen moeten af. Flexibel reageren op nieuwe inzichten en leren omgaan met al die vernieuwingen die steeds op je afkomen, dat is wat we onze studenten moeten meegeven. Dat zal soms ook flinke aanpassingen vergen van onze docenten.”

Een leven lang

Quote Onze studenten kunnen bij onze partners werken met de nieuwste apparatuur en de modernste technolo­gie Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool De samenwerking met bedrijven en organisaties is onmisbaar voor Avans om de ambities waar te kunnen maken. Rüpp. ,,Wat je ervaart tussen je 15de en 25ste levensjaar, blijft je de rest van je leven bij. Denk aan muziek of tv-programma’s. Maar dat geldt ook voor je studie. De patronen die je aanleert, de ervaringen die je opdoet, dat neem je een leven lang mee.”

,,Onze studenten kunnen bij onze partners werken met de nieuwste apparatuur en de modernste technologie, kansen die wij ze zelf nooit kunnen bieden. Denk aan SPARK in Den Bosch, het Urban Living Lab in Breda, BIC in Eindhoven en de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. We willen waar mogelijk nog meer verbindingen maken tussen het werkveld en onze studies.”

Digitale modules

Quote Studeren is en blijft een sociaal gebeuren Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool Dat het onderwijs er binnen Avans de komende jaren anders uit gaat zien, staat vast. Hoe dat onderwijs er precies uit gaat zien nog niet. Het is volgens Rüpp niet uitgesloten dat het online lesgeven een grotere rol gaat krijgen. ,,De afgelopen maanden, sinds corona, zijn de ontwikkelingen op dat vlak versneld. We hebben ontzettend veel geleerd in korte tijd, de mogelijkheden zijn groot. Zo bieden digitaal ontwikkelde modules studenten de ruimte lessen te volgen op tijden dat het hen het beste schikt, ‘on demand’.”

Maar, voegt hij daar direct aan toe: ,,We hebben ook de beperkingen gezien. Studeren is en blijft een sociaal gebeuren. Dat studenten en docenten elkaar in het echt blijven ontmoeten, vinden wij belangrijk. Daar blijven we ruimte voor bieden. Maar we denken wel na over onze gebouwen en de toekomst. Het nieuwe pand dat aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch komt, gaan we bijvoorbeeld zo ontwerpen dat de ontwikkelaar er appartementen in kan maken als wij het op termijn niet meer nodig hebben.”

Volledig scherm Paul Rüpp voor het pand van Avans Hogeschool aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer