Avans Hogeschool voor tiende keer uitgeroepen tot beste hogeschool van Nederland

Kat vast in meterkast van winkel in Breda: beestje schrikt van zaag en is verdwenen

17:11 BREDA - Een katje heeft donderdag de hele middag vastgezeten in een meterkast van een winkel aan de Ginnekenstraat in Breda. De brandweer kwam ter plaatse om het beestje te redden, maar dat ging niet zonder slag of stoot.