Avondklokontvoering Breda: maanden cel geëist tegen verdachten

In Breda wemelt het van de miljoenen­pan­den: ‘Voor de Randstad is dit een sprookjes­bos’

BREDA - Nergens in Brabant staan zoveel dure huizen als in Breda. Meer dan duizend woningen zijn hier meer dan 1 miljoen euro waard. Ze zijn zo populair, dat ze zelden nog te koop staan op Funda. ‘Breda is een soort sprookjesbos voor Amsterdammers.’

8:21