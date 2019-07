Bakwagen rijdt op achterkant vrachtwagen op A16 bij Hazeldonk, bestuurder gewond naar het ziekenhuis

Stijging huurprij­zen vrije sector vlakt af, ook in Den Bosch flinke afname

12:04 Er lijkt een einde te komen aan de turbulente prijsstijgingen in de vrije huursector. In het tweede kwartaal steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs in de vrije sector met slechts 3,1 procent, de kleinste toename in ruim vier jaar tijd. De prijsstijging in Den Bosch bleef daar met 1,8 procent zelfs ver onder. In Breda, Eindhoven en Veldhoven stegen de huurprijzen echter nog fors. Dat concludeert verhuursite Pararius.nl woensdag op basis van eigen cijfers.