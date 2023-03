Bar-restaurant Maddox in mei van start in het oude Sumo-pand aan de Grote Markt

BREDA - Het nieuwe horecabedrijf in het voormalige Sumo-pand aan de Grote Markt in Breda gaat Maddox heten, met als ondertitel ‘bar kitchen venue’. De zaak gaat in de tweede helft van mei van start.

In januari werd bekend dat het voormalige Sumo-pand na drie jaar leeg te hebben gestaan eindelijk een nieuwe invulling krijgt. De nieuwe exploitanten, Jeroen Hersbach en Peter Beuving, hielden de naam toen nog even voor zich. Maar sinds donderdag hangt er een groot doek aan de gevel met de naam en is er ook een website in de lucht.

Irish pub

Met een oppervlakte van 600 m2, verdeeld over drie verdiepingen, is het een van de grootste horecazaken in Breda. Volgens de Maddox-site wordt de zaak ‘een moderne, warme variant op een Irish pub’. De menukaart bevat comfortfood: ‘waar pubs om bekend staan maar dan met een moderne, lokale twist. Denk aan slowcooked food en vlees of vis van de Josper houtskoolgrill.’

Van de twee exploitanten is Hersbach al een bekende in de Bredase horeca: hij is eigenaar van de cafés Proost en Dependance aan de Vismarktstraat. Beuving was de afgelopen jaren vastgoedmanager bij hogeschool BUAS.

Volgens Beuving verloopt de verbouwing voorspoedig. ,,We zitten op schema en verwachten dat we in de tweede helft van mei open kunnen. Ook de personeelswerving begint te lopen. We hebben al een goede basis staan met een ervaren managementteam, maar we kunnen nog genoeg mensen gebruiken.”

Drie Gezusters

Ooit zaten er in het pand horecabedrijven als het Wapen van Breda en Beecker & Wetselaar. Die laatste zaak ging failliet in 2001. Vervolgens trok in 2003 de landelijke keten De Drie Gezusters erin, maar enkele maanden na de opening werd het pand verwoest door een brand. Pas in 2007 heropende De Drie Gezusters, om drie jaar later failliet te gaan. Vervolgens trok sushi-keten Sumo in het pand. Sumo zat er tot december 2019.

