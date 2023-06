Baronie zonder hoofdtrainer in nacompetitiefinale: ‘Ik zat echt in een tweestrijd’

Mysterieu­ze pluisjes dalen in witte wolken over Bredase wijk: 'Je kan niet eens meer buiten eten’

BREDA - Sneeuw? Op een zomerdag? Mysterieuze pluisjes dalen in witte wolken over de Bredase wijk IJpelaar. De bewoners balen, want de wind blaast ze in elk huis nogal irritant naar binnen. ,,Niet zo handig als je muren staat te stucen.”