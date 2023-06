Bart Verbruggen de beste van het veld tijdens openingsduel Jong Oranje: ‘Ja, die haalt het echte Oranje wel’

EK onder 21Er bestond geen twijfel over wie de man van de wedstrijd was tijdens het EK-duel tussen Jong Oranje en Jong België. De Bredase doelman Bart Verbruggen (20) hield de Nederlandse talenten woensdagavond op de been met enkele puike reddingen en trok daarmee zijn topvorm nog even door.