Bavel neemt dit weekend definitief afscheid van tweede thuis, café-zaal De Tussenpauz

BAVEL - Voor veel inwoners van Bavel was De Tussenpauz jarenlang een tweede thuis. Ze repeteerden er met de harmonie of het koor, deden mee aan de dorpsquiz of vierden er carnaval. Dit weekend neemt het dorp afscheid van deze geliefde plek aan de Kerkstraat 10.

Dat het café en de zalen van De Tussenpauz dicht zouden gaan, was al lang bekend. Het pand stond na carnaval 2020 al leeg, nadat de uitbater was overleden. Vorig jaar juni werd bekend dat het lokale ondernemersechtpaar Geert en Henneke Bastiaansen het pand wilde kopen, wat na de zomer is beklonken.

De familie Bastiaansen is bekend van Bastiaansen Modestad in het centrum van Bavel. Ze willen op de locatie aan de Kerkstraat 10 een apart filiaal voor herenmode openen. Omdat de plannen daarvoor afgelopen najaar nog in de kinderschoenen stonden, stelden zij het pand tijdelijk weer open voor lokale gebruikers om te repeteren en te feesten.

Geen alternatief

,,Het was fijn dat mede dankzij John Klaassen van ’t Karrewiel, die de horeca regelde, verenigingen er tijdelijk weer terecht konden”, zegt Henneke Bastiaansen. ,,Clubs zaten omhoog, omdat er nog geen alternatieve locatie is voor dit soort lokale activiteiten.”

Rogier Bastiaansen (rechts) en John Klaassen - uitbater van cafe-zaal 't Karrewiel in Bavel - in de zaal van De Tussenpauz. Klaassen bestierde op verzoek van de familie Bastiaansen de horeca in De Tussenpauz de afgelopen maanden, zodat verenigingen er tijdelijk terecht konden.

Quote Het zou mooi zijn dit hoofdstuk samen met zoveel mogelijk inwoners af te sluiten Henneke Bastiaansen Door de coronagolf van afgelopen winter was de tijdelijke heropening korter dan gehoopt. Uiteindelijk zijn de deuren, vanaf net voor carnaval, nog ruim vier maanden open geweest. Omdat de familie Bastiaansen vanaf 1 juni aan de slag wil met hun plannen voor het pand, is er dit weekend een afscheidsfeest voor het dorp.

Zaterdagavond vanaf 20 uur is het feest en zondagmiddag na het lenteconcert van harmonie St. Caecilia in de pastorietuin (aanvang 13 uur) is er nog een gezellige nazit in de Tussenpauz. Henneke Bastiaansen: ,,Tot en met donderdag kunnen de verenigingen er nog terecht. Na het dauwtrappen van de harmonie met Hemelvaart gaat de deur op slot.”

Dankbaar

Ze hoopt dat veel inwoners van Bavel van de gelegenheid gebruikmaken dit weekend langs te komen in De Tussenpauz. ,,Het zou mooi zijn dit hoofdstuk samen af te sluiten. We hebben de afgelopen maanden fijn samengewerkt met John Klaassen en alle verenigingen. Daar zijn we dankbaar voor.”