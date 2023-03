Kees Rijvers benoemd tot bondsrid­der van de KNVB: ‘Hij heeft een blijvende impact gehad’

BREDA - Kees Rijvers (96) is woensdagochtend in Breda onderscheiden met het bondsridderschap van de KNVB. De oud-international en oud-bondscoach ontving het eerbetoon vanwege zijn verdienste voor het Nederlands voetbal. ,,Het levensverhaal van Kees Rijvers vertelt voor een belangrijk deel ook het verhaal van het Nederlands voetbal”, zegt KNVB-bondsvoorzitter Just Spee.