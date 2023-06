Be Ready stapje dichterbij lijfsbehoud, Sprundel maakt zich op voor promotiefinale

Waterlei­ding gesprongen in Breda, meerdere straten onder water

BREDA - Meerdere straten in Breda zijn zondagavond getroffen door een gesprongen waterleiding. Onder andere de Nieuwe Kadijk en de Charles Petitweg staan onder water. Daarbij is een sinkhole ontstaan, waar een scooter in verdwenen is. Niemand raakte gewond.