Beek Vooruit wederom niet scherp: ‘Met alle respect, maar je speelt niet tegen een kampioenskandidaat’

Madenaar (19) rijdt opzette­lijk auto aan in Breda, slachtof­fer ging uit met ex-vrien­din verdachte

BREDA - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 19-jarige man bij zijn huis in Made aangehouden. Hij zou op de Westerparklaan in Breda opzettelijk tegen de auto van een andere man aan zijn gereden. Die zou eerder die avond uit zijn geweest met de ex-vriendin van de verdachte.