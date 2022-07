‘Beetje sleetse’ witte huisjes blijven staan in nieuw stadspark Breda, maar wat gebeurt ermee?

De veertien witte huisjes aan de rand van het exercitieterrein in de binnenstad zijn in 1889 gebouwd en sindsdien amper veranderd. De 86-jarige Korrie Blaauw woont er al sinds 1962 tot volle tevredenheid. Ze heeft de garantie dat ze in haar woning kan blijven, zolang ze dat wil. ,,Gelukkig maar, want het is hier echt fijn wonen”, zegt ze. ,,Beter dan dit wordt het niet.”