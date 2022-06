Begraafplaats Bieberg in Breda wordt monument, maar daar zit niet iedereen op te wachten

Piet Hein (68) was de allereer­ste fietskoe­rier van Breda: ‘Ze deden er lacherig over’

BREDA - Opnieuw een harde landing op het asfalt gaf de doorslag. Piet Hein Scheltens is gestopt als fietskoerier. Hiermee is abrupt een einde gekomen aan de lange carrière van de eerste fietsende koerier in Breda.

1 juni