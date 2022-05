Bekende eigenaar Lamborghini weigerde alcoholtest na aanrijding op A16

Dierenpen­si­ons zitten ramvol: ‘We moeten al weken nee verkopen’

De vakantie geboekt en nog even last-minute een plekje regelen voor je hond, kat of cavia? Vergeet het maar. De dierenpensions in de regio zitten hutjemutje vol. ,,We zijn al wekenlang dagelijks nee aan het verkopen.”

13 mei