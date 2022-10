Bekendste stadsgezicht van Breda in de steigers: ‘Als ze voor carnaval maar klaar zijn’

Restaurant Wolfslaar na ‘onzekere periode’ overgeno­men: ‘Michelin­ster voor Breda zeker gesteld’

BREDA - Sterrenrestaurant Wolfslaar in Breda is verkocht. Een stille investeerder heeft het bedrijf op het gelijknamige landgoed overgenomen. Chef-kok Maarten Camps blijft het boegbeeld van de zaak. Alle vijftien medewerkers gaan mee over.

