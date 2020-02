'Belachelijke situatie' door vertragingen CBR: 75-plusser mag niet naar zieke dochter in België

Video Ook brand bij kinderdag­ver­blijf in Breda, kinderen elders onderge­bracht

12:26 BREDA - Vijf branden in iets meer dan een uur tijd in Breda, in de nacht van donderdag op vrijdag. Drie auto’s en een container gingen in de hens. En ook bij kinderdagverblijf Devi Kids Sonsbeeck aan de Bernhardsingel is brand gesticht. Het kindcentrum heeft noodgedwongen zijn deuren moeten sluiten vandaag.