Belcrum Beach zo blij met Havenkwartier: ze willen er nog wel een paar jaar langer doorgaan

Ambassa­deur Wil Loermans: ‘Cultuur verrijkt het leven en verbindt’

GALDER - Elke dorpskern in de gemeente Alphen-Chaam heeft sinds dit jaar een cultuurambassadeur. In Galder-Strijbeek is dat Wil Loermans (72). Zijn eerste concrete plan: een kunstroute organiseren.

29 maart