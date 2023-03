Belgische politie achtervolgt automobilist (23) zonder rijbewijs dwars door Rijsbergen en Zundert

Inwoners van Rijsbergen keken donderdagmiddag verbaasd op toen ze Belgische politieauto's met zwaailicht en sirene door het dorp zagen scheuren. Volgens de politie was men even bang voor een herhaling van vorige week donderdag, waarbij drie overvallers werden achtervolgd door het dorp .

Daar was geen sprake van dit keer. Op de Meirseweg in Zundert zagen een Nederlandse en Belgische politieagent een voertuig met hoge snelheid richting de bebouwde kom rijden. Ze besloten de achtervolging in te zetten en gaven even later op de Oekelsestraat in Rijsbergen een stopteken.