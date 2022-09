Bert heeft een gloeiende hekel aan Bob: smaad eindigt in de rechtszaal

BIJ DE RECHTERBert en Bob* zijn bepaald geen vrienden. Misschien zijn ze het ooit geweest, dat weten we niet, maar duidelijk is dat het tussen de twee mannen niet botert. Ergens in het verleden moet iets voorgevallen zijn, waardoor Bert een hartgrondige hekel kreeg aan Bob.