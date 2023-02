Beschonken vrouw rijdt in sloot bij Breda en wordt gevonden naast auto: ‘Ze was te dronken om te blazen’

UpdateBREDA - Een Belgische automobiliste is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden, nadat ze een sloot in was gereden bij Breda. De 61-jarige vrouw lag naast haar auto en werd door een agente uit de sloot geholpen. Volgens een politiewoordvoerder bleek ze ‘flink dronken’ en was ze op het bureau ‘te dronken om te blazen’.

De auto raakte rond 03.00 uur van de weg, waarna de hulpdiensten in eerste instantie groots uitrukten: naast de politie en ambulance kwamen de brandweer en een traumahelikopter naar de Rithsestraat. De helikopter werd afgemeld toen bleek dat de vrouw niet gewond was geraakt.

Een politieagente zag de vrouw naast haar auto in de sloot liggen en hielp haar overeind. Ze merkte dat de vrouw onder invloed was van alcohol. De politie hield haar daarom aan na een controle in de ambulance. Op het bureau is bloed van haar afgenomen, omdat de vrouw door haar beschonken toestand geen blaastest kon doen.

Bloedonderzoek

Het bloedonderzoek moet uitwijzen hoeveel alcohol de vrouw precies had gedronken. De resultaten daarvan zijn nog niet binnen. Die uitslag is vaak pas een aantal weken of maanden later bekend. De auto werd na de aanhouding uit de sloot getakeld door een berger.

Het was de tweede keer in korte tijd dat een automobilist onder invloed in de greppel beland is. Maandagmiddag eindigde een auto zelfs ondersteboven door toedoen van een dronken bestuurder.

Volledig scherm De bestuurster moest door een politieagent uit de auto langs de Rithsestraat worden gehaald. © Eye4images / Perry Roovers

Volledig scherm Na een controle bleek de vrouw na het ongeluk bij Breda niet gewond te zijn geraakt. Wel moest ze met de agenten mee naar het politiebureau. © Eye4images / Perry Roovers

Volledig scherm De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot langs de Rithsestraat bij Breda getakeld. © Eye4images / Perry Roovers