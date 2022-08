Beschuldigd van fraude, compleet onschuldig... En toch is het leven van Assadin kapot

Spoor 7 Frits (66) heeft zijn eindhalte zeker nog niet bereikt: ‘Weet je, dit voelt als reserve­tijd’

BREDA - Breda is voor veel treinreizigers de laatste stop naar het buitenland, of de eerste stop in Nederland. Waar gaan ze heen? Waar komen ze vandaan? En wat zijn de verwachtingen bij deze aanstaande reis?

6 augustus