Bestuurster komt met schrik vrij na veroorzaken diverse botsingen in Prinsenbeek

Dit dragen de feestvier­ders bij 538 Koningsdag

BREDA - De sfeer en gezelligheid zit er goed in bij het 538 Koningsdag-muziekfestival. Wat aan te doen naar een feestje? In geval van Koningsdag is de dresscode oranje. Maar daarbinnen is veel variatie mogelijk. Op het 538 Koningsdagfeest ontwaren we enkele categorieën.

27 april