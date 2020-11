Beveiliger Ikea Breda gewond na mishandeling door klant om coronaregels

BREDA - Een ingehuurde beveiliger van de Ikea in Breda is zaterdag ernstig gewond geraakt aan zijn enkel, toen hij onderuit werd getrapt door een klant. Dat gebeurde nadat hij de klant en zijn twee metgezellen had laten weten dat ze niet met zijn drieën naar binnen mochten.

Winkelen bij Ikea moet in principe alleen, maar omdat er ook grote spullen te koop zijn worden groepjes van twee ook toegelaten. Dat is echter het maximum, stelt een woordvoerder. ,,Het is nu nog even niet de tijd om te funshoppen.”

Groepje van drie

De man die zaterdag door het lint ging bij de Ikea in Breda was onderdeel van een groepje van drie en werd daarop aangesproken. Dat mondde uit in een woordenwisseling, waarbij de man de beveiliger tegen zijn enkel schopte. Daarna vluchtte hij de winkel uit.

De beveiliger bleek ernstig gewond. Zijn enkel is mogelijk gebroken, of in elk geval ernstig gekneusd. De man moest per brancard naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie.

Die doet ondertussen onderzoek en bekijkt daarvoor onder meer camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden.

