Beveiligers en collega's melden zich bij advocaat Schouten die Nabil B. wil bijstaan

Lichtsloe­pen­pa­ra­de Breda: weer en sfeer optimaal

22 september BREDA -Een bonte stoet vrolijk verlichte bootjes en boten trok zaterdagavond door de Bredase singels naar de Nieuwe Haven. Het is inmiddels een traditie op de derde zaterdag in september: de Lichtsloepenparade. De tientallen sloepen werden vanaf de kant bekeken en toegejuicht door honderden belangstellenden. Op de oevers van de singels en met name op de bruggen hadden de bemanningen een groot publiek. Het verzamelen in de Nieuwe Haven was een feestje voor zowel de mensen op het water en op de kant. Het weer werkte mee als bijna nooit tevoren en de sfeer onder de mensen deed de rest.