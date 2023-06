Bewolkte dag in Breda

Bredase toont schilderij in Markiezen­hof: ‘Bizar en onwerke­lijk’

BERGEN OP ZOOM - Die diepblauwe hortensia’s in de achtergrond wilde ze per se in het schilderij hebben. Waarom wist Shiobhán Kaufman niet. Totdat ze haar doodzieke moeder naar de hospice bracht. Overal hortensia’s, mooier dan ze ooit gezien had. ,,Het leven imiteerde de kunst.’’