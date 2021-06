Bewoners eisen inspraak bij plannen duurzame energie: wethouders ontvangen dik 1600 handtekeningen

ALPHEN-CHAAM/BAARLE-NASSAU - Elke gemeente moet een steentje bijdragen in de energietransitie, dat begrijpen de bewoners van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau ook. Maar zij willen wel betrokken worden bij die plannen. Om die wens kracht bij te zetten gaf de Stichting DoordachtDuurzaam vrijdag 1674 handtekeningen van inwoners af op beide gemeentehuizen.

Het energievraagstuk is in zowel de gemeente Baarle-Nassau als Alphen-Chaam een heet hangijzer. Afgelopen februari werd duidelijk dat beide gemeenten het grootschalig opwekken van energie aan het onderzoeken waren. In de maanden daarna volgden pittige discussies tijdens gemeenteraadsbijeenkomsten, waarbij ook diverse bewoners van zich lieten horen.

Quote We laten zien dat we gespreks­part­ner van de gemeenten willen zijn Helma Krijger, voorzitter Stichting DoordachtDuurzaam

In beide gemeenten kwamen diverse groepen betrokken bewoners in actie. Zij vonden vervolgens elkaar en stelden gezamenlijk een petitie op die al brede steun kreeg onder de bevolking. De bewoners roepen beide colleges en gemeenteraden op de planontwikkeling voor de energietransitie samen met inwoners op te pakken. Inmiddels is de Stichting DoordachtDuurzaam opgericht, zodat de betrokken bewoners één spreekbuis vormen.

Volledig scherm Betrokken bewoners van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bieden de energiewethouders hun petitie aan die 1600 keer is ondertekend. Ze willen betrokken worden bij de planvorming over duurzame energie in hun gemeente. © Kitty van Haperen

Terwijl het lied Don’t stop thinking about tomorrow klonk, kregen de wethouders Nico Sommen (Baarle-Nassau) en Erik Wilmsen (Alphen-Chaam) de ruim 1600 handtekeningen gisteren bij hun gemeentehuizen aangereikt.

Namens de stichting sprak voorzitter Helma Krijger: ,,Hiermee begint het eigenlijk pas. We laten zien dat we gesprekspartner van de gemeenten willen zijn. Ook onze gemeenten moeten een steentje bijdragen in de energietransitie, maar wel op een wijze die respect kent voor natuur, bewoners, leefomgeving en middenstand.”

De stichting hoopt dat bewoners hun betrokkenheid bij dit onderwerp blijven tonen. Dat kan onder meer via de website van de stichting: www.doordachtduurzaam.nl.