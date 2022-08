Bewoners woonboten Belcrumhaven Breda zijn het beu om sluitpost te zijn: ‘De rust is verdampt’

Hein Ansems en Raimon Nuijten zijn allebei eigenaar van een woonboot en koesteren het leven dat daarbij past. Toch hebben ze een probleem: hun schepen liggen midden in het Havenkwartier, het deel van Breda dat steeds populairder wordt. De hippe ambiance brengt de nodige ‘reuring’ met zich mee en daar gaat het mis, zeggen de botenbezitters. ,,Intussen woon ik zo’n twee decennia in de Belcrumhaven. Daar heb ik jarenlang veel plezier aan beleefd, maar het wordt steeds drukker. De rust is verdampt.”