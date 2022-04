Bewoonster betrapt inbreker op heterdaad bij woning in Breda, twee verdachten opgepakt in België

BREDA - Een 23-jarige man en een 27-jarige vrouw zijn dinsdag net over de grens in België opgepakt voor een woninginbraak in Breda. Eén van hen stond kort daarvoor nog oog in oog met de bewoonster. Dat meldt de politie. Het duo heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.