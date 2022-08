Bezoek het atelier van kunstenaar Bonnie Zuiderwijk in Breda

Op atelierbezoek bijKunst ontdekken in vakantietijd. Voor lezers van BN DeStem openen kunstenaars een weekend hun deuren. Ze werken vaak gewoon om de hoek, of in alle rust op een vakantiepark. Vandaag: Bonnie Zuiderwijk-Koopman uit Breda.

,,Wanneer is iets kunst?”, vraagt Bonnie Zuiderwijk-Koopman (68) zich af. ,,Ik zou mezelf geen kunstenaar durven noemen. Ik maak kunstkunst. Zoals er ook kunstbenen, kunstogen of kunstgebitten bestaan. Mijn Instagrampagina heet ‘Btje kunst’. Met de B van Bonnie en kunst met een knipoog. Vaak begint het met een woordgrapje. Dat zet ik dan om in beeld.”

Bonnie Koopman werd in Hilversum geboren. Ze is beschermend opgevoed en als dochter in een marine-gezin vaak verhuisd. Dat bleef zo toen ze met Rob Zuiderwijk uit Den Haag trouwde, een helikoptervlieger en latere commandant van de marine. ,,Ik ben hem overal achterna gegaan en had baantjes variërend van secretaresse, accountmanager tot grondstewardess. Na achttien jaar in het buitenland, waaronder twee keer Curaçao, Aruba en uiteindelijk Zweden, kwam mijn tijd. We verhuisden naar Breda, waar een van onze dochters woont, en hebben een vakantiewoning in Baarle-Nassau. Eindelijk tijd voor een meer rock-‘n-roll leven, letterlijk en figuurlijk. Ik ga veel naar concerten. Ik ben gek op muziek.”

Volledig scherm Eggcellent van Bonnie Bonnie Zuiderwijk-Koopman. © Willem Jongeneelen

Van het stoute plan van Rob om na zijn pensioen in Portugal te gaan schilderen kwam niets terecht. Wel pakte Bonnie het schilderen op. Terwijl Etta James uit de luidsprekers knalt, vertelt ze hoe ze een berg kwasten, acryl en canvassen aankocht.

,,Ik ben in coronatijd meteen helemaal losgegaan en er zelfs verslaafd aan geraakt. Ik ben heel productief, al smijt ik ook veel weg hoor.” Schilderen werd zodanig een wel heel late roeping. ,,Mijn kinderen vonden mij altijd al creatief. Ik ben volgens hen goed in koken, binnenhuisarchitectuur en filosoferen. Het schilderen moet ik van mijn opa Simon Leben hebben. Hij was eigenlijk kapper, maar ook kunstschilder. Hij verkocht veel werk en had ook veel Amsterdamse humor. Hij kon mensen geweldig op de hak nemen en kwam overal mee weg. Hij is als Jood in de oorlog de dans ontsprongen. Hij heeft ook nooit een Jodenster gedragen.”

Opa was met olieverf in de weer, Bonnie met acryl. ,,Op canvas vooral, maar ook op een stuk hout, op papier en ik experimenteer met afwijkende formaten. Ik begon met abstract werk. Ik dacht dat ik van het smijten en kliederen was. Dikke lagen à la Jan Cremer. Dat werd al snel een rotzooitje, poep. Ik hou wel van abstract, maar het is niets voor mij. Ik ben al te temperamentvol van mezelf. Mijn omgeving moet rustig zijn.

,,Ik ben realistisch gaan schilderen. Keukenkunst. Een ‘schilderei’, om op te hangen als schilderij. Op de foto zie je het werk getiteld Eggcellent. Beetje surrealistisch, vind ik leuk. Een pietsie absurdistisch soms ook. Inspiratie haal ik uit alles. Uit wat mensen zeggen, uit wat ik om mij heen zie. Moderne stillevens. Een glas bier met asbak. Peren en gloeilampen combineren onder de naam Toffe Peren. Als ik er zelf om kan lachen is het goed. Het leven is al zo serieus. Die coronatijd was serieus. Daarom is het goed andere uitdagingen te zoeken, en onderweg steeds iets bij te leren.”

Volledig scherm Crackerell van Bonnie Bonnie Zuiderwijk-Koopman. © Willem Jongeneelen

Bonnie is volledig autodidact. ,,Technieken beheers ik steeds beter, zoals overloopjes van kleur, al zijn er nog voldoende verbeterpunten. In het begin gebruikte ik veel donker, omdat ik me afvroeg wat ik zelf zou ophangen. Het wordt steeds kleurrijker, maar het draait tenslotte allemaal om de esthetische lading. Imperfectie is goed. Ik hoor wel eens dat verhoudingen niet kloppen. Prima. Dat maakt me niet uit. Ik doe alles uit de losse pols. Ik teken wel zaken vooraf, maar een schilderij kan onderweg veranderen.”

Binnenkort heeft Bonnie haar eerste expositie in Prinsenbeek. ,,Doodgriezelig. Mensen in mijn omgeving vinden dat ik meer zelfvertrouwen mag hebben. Mijn valkuil is dat ik me altijd verontschuldig. Maar ik maak dus kunstkunst. Zoals die makreel op pakken crackers. Dat schilderij op een formaat van 120 x 40 cm heet Crackerell.”

Op 6 en 7 augustus (11.00-17.00 uur) exposeert Bonnie Koopman-Zuiderwijk haar werken aan de Mgr. Horsthuisstraat 3E2 in Breda. Toegang is gratis. Kijk op instagram.com/btjekunst voor meer werken.

En als we er toch zijn Op anderhalve kilometer van de expositie bevindt zich hartje Breda. Daar bevindt zich het Stedelijk Museum Breda, met tot 13 november de expositie Razende Stilstand. Tot 21 augustus, de dag dat de Vuelta Breda aandoet, is aan de hekken van Park Valkenberg de buitententoonstelling Prado in Breda opgehangen, met kopieën van werk uit het gelijknamige Prado Museum in Madrid. Volledig scherm Prado in Breda.