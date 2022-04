Bezoekers 538 Koningsdag in zonnig Breda gaan lekker los: ‘We wilden er vanaf minuut één bijzijn’

Vierde klasse D Gloria is eindelijk van de nul af en boekt na achttien wedstrij­den eindelijk de eerste overwin­ning van het seizoen

Het heeft even geduurd, maar Gloria UC heeft eindelijk de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Achttien wedstrijden duurde het, maar eindelijk mag de ploeg van Roland Peij een keer drie punten bijschrijven. Door de overwinning is Gloria UC van de laatste plaats af en is het nu Were Di dat de rode lantaarn draagt.

24 april