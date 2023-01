Bezoekers Vuelta in Breda gaven 1,1 miljoen euro uit aan overnachtingen en consumpties

Binnenkijken bij... Megaklus van acht jaar en nooit mopperen: ‘We hebben onszelf geen tijdsli­miet opgelegd’

BREDA - Jenneke en Hubert van der Hansz, zijn respectievelijk afkomstig uit Vlissingen en Groningen. Ze komen elkaar voor het eerst tegen in Utrecht. Wanneer hun wegen zich opnieuw kruisen op hun werk in Gilze en Rijen, slaat de vonk definitief over.

25 januari