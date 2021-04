Biedingengekte: duizenden euro's voor kaartjes 538 Oranjedag Breda, totale opbrengst naar de Voedselbank

Zodiac-actrice Dominique geeft 8-jarigen in Breda tekenop­dracht: laat jouw ideale wereld in 2031 zien

12 april BREDA - Hoe ziet jouw ideale wereld eruit als je 18 jaar bent? Alle 8-jarigen in Breda mogen dit op papier zetten. De tekeningen waaruit de meeste hoop spreekt, worden gebruikt in de musical Zodiac die vanaf juni te zien is in De Koepel in Breda.