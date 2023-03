Biënnale Oosterhout brengt hommage aan Bredase fotojournalist Piet den Blanken

,,Met zijn empathische vermogen en scherpe fotografische blik legde hij vast hoe mensen onder erbarmelijke omstandigheden er toch steeds weer in slagen om de hoop niet te verliezen en blijven streven naar een beter leven,” aldus de curatoren.



Den Blanken maakte ook diverse fotoboeken, over uiteenlopende onderwerpen als het dorpsleven in Brabant, justitie, burgeroorlogen, mantelzorgers en prostitutie.



De kloosters van de Heilige Driehoek vormen in 2023 voor de derde keer het bijzondere toneel voor een hedendaagse kunstbiënnale. Dit jaar met Geloof als thema. De Biënnale vindt dit jaar plaats van 3 juni -16 juli 2023.