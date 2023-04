Biertje drinken op voormalig CSM-terrein, met uitzicht op de Grote Kerk: Breda is tijdelijk ‘stadspark’ rijker

Het Oekraïense schoonmaak­feest­je Subbotnic, dit keer noodgedwon­gen in Rijsbergen

RIJSBERGEN - Dapper stapt Misha (2) met zijn plastic kruiwagentje door het drassige gras. Het is zijn eerste ‘subbotnic’, een dag waarop je met z’n allen je straat en de buurt een opfrisbeurt geeft. Misha woont bijna zijn halve leven in Nederland. Ze is een van de 55 bewoners van de Rijsbergse opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen.