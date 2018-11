Bijna vijf miljoen euro naar verkeersveiligheid en bereikbaarheid regio

BREDA/OOSTERHOUT - Regiobreed wordt bijna vijf miljoen euro gestoken in de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Dat geld gaat onder meer naar een betere doorstroming van het verkeer op de Zuidelijke Rondweg in Breda en verbetering van de verkeersveiligheid op de kruising Weststadweg-Haasdijk (ter hoogte van de carpoolplek bij de A59) in Oosterhout. Dit laatste project is al uitgevoerd.

Enquete poll Er gaat nog lang niet genoeg geld naar verkeersveiligheid in de regio Eens

Oneens Er gaat nog lang niet genoeg geld naar verkeersveiligheid in de regio Eens (100%)

Oneens (0%)

Etten-Leur

Ook Alphen-Chaam en Etten-Leur krijgen geld uit de gezamenlijke pot, waar de provincie 2,1 miljoen euro in stopt en de gemeenten de rest voor hun rekening nemen. Dat geld gaat respectievelijk naar het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen op de Oude Baan in Chaam en naar een 30 kilometerzone in in de Withofstraat, de Kerkwerve en de Stijn Streuvelslaan in Etten-Leur. Voor de veiligheid van scholieren wordt in een aparte schoolzone gecreëerd.

In Breda wordt de doorstroming op de Zuidelijke Rondweg verbeterd. De eerste maatregelen daarvoor - onder meer het maken van extra lange invoegstroken - zijn al genomen. Ook in Breda staat gepland het aanbrengen van verlichting voor fietsers op een route, parallel gelegen aan de A27 van Bavel naar het bedrijventerrein Minervum en het Breepark (Bavelse berg).

Rucphen

Ook in Rucphen extra aandacht voor de scholieren, want in deze gemeente worden bij vijf basisscholen speciale palen geplaatst om automobilisten en ander snelverkeer te wijzen op mogelijke veiligheidsrisico’s in de omgeving van die scholen. De fietsvoorzieningen op de Strausslaan en het fietspad op de Flaneerdijk in Roosendaal worden verbeterd. Deze wegen en paden maken onderdeel uit van een groot regionaal verbeterplan op gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Daarin wordt meer dan 4,7 miljoen euro geïnvesteerd.

Deze krant berichtte in maart van dit jaar over de bejaarde Roosendaler Jacques Vermeulen, die een groepje raadsleden meenam op een fietstocht om te wijzen op de deplorabele toestand van de fietspaden in de stad. De Strausslaan en de Flaneerdijk werden in dat bericht met name genoemd. De Roosendaler wordt op zijn wenken bediend.

Moerdijk

Moerdijk brengt verlichting aan bij het fietspad aan de Appelaarsedijk. Dit fietspad maakt onderdeel uit van de verbindingsweg tussen de gemeenten Moerdijk en Halderberge. Ook wordt het veiliger voor scholieren om van Standdaarbuiten naar Zevenbergen te fietsen. Dat wordt bereikt middels snelheidsremmende maatregelen op de Molendijk.

Het regionale uitvoeringsprogramma 2019 telt zo ruim dertig projecten. Dit uitvoeringsprogramma bestaat uit projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren en projecten die het verkeersveilig gedrag bevorderen. De projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren richten zich vooral op de fietsveiligheid en de bereikbaarheid van West-Brabant.

Nul doden