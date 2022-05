Bijzondere excursie door ‘topnatuur’ Ulvenhoutse Bos: zoeken naar de witte rapunzel

met video Brand zorgt voor flinke schade in woning van appartemen­ten­com­plex in Breda

BREDA - Een woning in een appartementencomplex aan de Wensel van Cobergherstraat in Breda heeft zaterdagavond rond 22.00 uur in brand gestaan. Een persoon raakte gewond. De oorzaak is onbekend.

29 mei