Binnenkijken bij Boyd: 'Het huis komt uit 1901, maar daar zie je niets meer van terug'

indebuurt.nlBoyd Bakels uit Breda kocht net voor de coronacrisis een huis aan de Haagweg. Hij deed er twee jaar over om er zijn eigen droomplek van te maken. Resultaat: een knus huisje met hier en daar nog wat authentieke onderdelen, zoals de stenen vloer in de gang. “Ik ben daar fan van”, zegt Boyd.

De 31-jarige Bredanaar kocht het huis van een wat oudere bewoner, maar was niet tevreden met de inrichting. “Het huis komt oorspronkelijk uit 1901 en zo zag het er ook uit”, zegt Boyd. “Ik vond het niet mooi en heb daarom veel veranderd.”

Authentieke spullen

Toch heeft Boyd nog genoeg laten zitten, waaronder de stenen vloer in de gang en de spijlen bovenaan de trap. “Dat oude heeft iets tofs”, zegt Boyd. “Die spijlen vond ik mooi. Vooral het ontwerp. Daarom heb ik besloten om ze te houden.”

Het kostte volgens Boyd wel wat energie, want de spijlen moesten verplaatst worden. “Ze zaten eerst aan de andere kant van de trap, maar dat gedeelte wilde ik eruit halen. Uiteindelijk besloot ik de spijlen aan deze kant (zie foto) van de trap te zetten omdat ik het zonde vond om weg te gooien.”

Oorspronkelijke inrichting

Als je het huis binnenloopt, vind je aan de linkerkant van de trap de woonkamer. “Op het moment dat ik het kocht, stonden er nog veel oude meubels in en vond ik de vloer niet mooi”, zegt Boyd. De onderstaande foto’s laten zien hoe het huis er in eerste instantie uitzag. “Samen met vrienden en familie heb ik het plafond verhoogd, omdat de woonruimte op die manier wat groter aanvoelde. De muren heb ik laten stucen en samen hebben we alles opnieuw geverfd. Het detail schilderwerk is gedaan door de meiden van de groep. Daar heb ik zo’n hekel aan”, zegt Boyd.

Ook de bovenverdieping heeft een grondige renovatie gehad. “Dat was hetzelfde verhaal als beneden.De materialen die boven stonden vond ik niet bijzonder en wilde ik weg hebben. Uiteindelijk hebben we een aantal muren gesloopt en wat meer ruimte gecreëerd”, vertelt de Bredanaar. Hieronder zie je hoe de inrichting van het huis eerst was.

Vernieuwde inrichting keuken

Boyd en zijn vrienden namen onder meer de keuken flink onder handen. “Mijn vriendin vindt het leuk om te koken en daarom hebben we een kookeiland geplaatst. Het kookeiland staat in open verbinding met de woonkamer. Dat vond ik belangrijk, omdat het sfeervol is. Er komen vaak mensen langs en ik vind het gezellig als ik ze vanuit de keuken kan zien of horen.”

Bovenverdieping opgeknapt

Niet alleen het gedeelte beneden heeft een opknapbeurt gekregen, ook de kamers boven gingen op de schop. “We hebben muren gesloopt en opnieuw gestuukt. Ik heb niet alles helemaal opnieuw gedaan, omdat ik sommige dingen intact wilde laten. Daarom zijn sommige muren (foto rechts) op de slaapkamer niet gestuukt, maar zie je de oorspronkelijke stenen nog. Ik vind dat prachtig.”

Shirt van de woning

Om zijn vrienden en familie te bedanken, maakte Boyd een speciaal shirt voor ze. “Op dit shirt zie je de vorm van het huis. Iedereen die meehielp met verbouwen heeft er één gekregen. Ik vond het leuk om ze iets bijzonders te geven en een shirtje is toch weer iets anders dan een kratje bier of flesje wijn”, zegt Boyd.

