Binnenstad Breda is doolhof voor verkeer: ‘Lastig, en het duurt nogal lang’

Investe­rings­pro­ject voor de Bredase Koepel levert 9 miljoen euro op

BREDA - Mede-investeerders hebben minstens 9 miljoen euro opgehaald voor de Koepel in Breda. Het geld is bedoeld voor de herontwikkeling van het complex. Het Koepelterrein is in juli voor 8 miljoen euro verkocht aan een Nederlands-Belgische ontwikkelcombinatie.

4 november