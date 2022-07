Blauw zwembad steelt de show in de singels tijdens zonnig Breda Drijft

Festival op het water Breda Drijft na drie jaar terug in de singels van de stad

BREDA - Na drie jaar gaat het festival op het water in de Bredase singels eindelijk weer door. Aanstaande zaterdag kunnen er zo'n tweeduizend mensen in hun rubberbootje genieten van zon, muziek en een drankje tijdens Breda Drijft. ,,Zo groot als de teleurstelling vorig jaar was, zo groot is nu de euforie”, zegt Thibaud van der Steen, medewerker van het evenement.

