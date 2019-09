Blauwe verf ontploft in laadruimte van bestelbus door botsing tegen boom in Breda

Rechtbank Breda opent condolean­ce­re­gis­ter voor doodgescho­ten Derk Wiersum: ‘Aanslag heeft mij gesterkt als advocaat’

20:08 BREDA - De plek is niet toevallig gekozen: onder het beeld van Vrouwe Justitia. ,,Of liever vóór het beeld van Justitia, wij staan voor rechtsbijstand en voor de rechtsstaat”, verklaart Lex Lensink, deken van de Orde van Advocaten de plaats van het condoleanceregister. ,,In de openbaarheid, in de publieke hal van het gerechtsgebouw, niet in een hoekje of in een advocatenkamer".