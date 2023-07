Blikjes inzamelen om te kunnen leven: ‘Ik doe dit om voor mezelf te zorgen, ik wil niet bedelen’

En daar braken weer enkele autospie­gels in Et­ten-Leur: ‘Het is een kwestie van gewenning, zo’n fiets­straat’

ETTEN-LEUR - Opnieuw is in het Lichttorenhoofd in Etten-Leur een aantal zijspiegels van auto’s afgereden. Toch is ‘het gros van de straat’ blij dat het Lichttorenhoofd sinds enkele weken een fietsstraat is. ,,Daar moeten mensen aan wennen. Duurt ongeveer drie maanden.”