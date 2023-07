Bloeiende muziekvereniging geen garantie voor toekomst: ‘Als het om jeugd gaat, zien ook wij uitdagingen’

bij de rechter ‘Ik liet die balk per ongeluk vallen’

KAATSHEUVEL - Beter een goede buur dan een verre vriend. Jos (55)* uit Kaatsheuvel weet er alles van. Al jaren leeft hij in onmin met zijn buurjongen. ,,Als ik geen koopwoning had, dan waren we al lang verhuisd.”