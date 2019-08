Boelhouwer: 'Brabant heeft ook drugscriminelen, maar voor Amsterdam moet alles wijken’

Mysterieus waarschu­wings­bord houdt deftige Boeimeer schoon

17:04 BREDA - Net als meer plekken in Breda heeft de buurt rondom het Zaartpark regelmatig last van illegale afvaldumpingen. Althans, tot voor kort. Sinds de komst van een mysterieus waarschuwingsbord naast de container is het er namelijk schoner dan schoon.